Dalla cittadella dello sport alla digitalizzazione, i progetti Pnrr di Eur Spa si concluderanno a giugno 2026

Dalla ristrutturazione dei marmi del Palazzo dei Congressi alla ricostruzione totale dell’ex “Mariner”, il centro nautico sul laghetto. Gli interventi Pnrr all’Eur sono diversi, alcuni iniziati da pochi giorni, ma nessuno mancherà la scadenza di giugno 2026.

Pnrr all’Eur

L’aggiornamento, condito di buone notizie, è arrivato durante l’ultima commissione speciale Pnrr presieduta da Giovanni Caudo. Nello specifico c’è stata l’audizione di Eur Spa, proprietario degli immobili coinvolti e soggetto attuatore degli interventi, rappresentata dall’amministratore delegato Claudio Carserà, alla presenza anche della Sovrintendenza Capitolina, del dipartimento Cultura e della presidente del IX municipio Titti Di Salvo.

Un finanziamento da oltre 2,6 milioni

I progetti, finanziati complessivamente con 2.645.000 euro, sono quattro: restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei del Palazzo dei Congressi (950mila euro), il potenziamento della Cittadella dello Sport nel laghetto (1.450.000 euro), la promozione di visite guidate con informazione digitale tramite app tematica, informativa e scientifica dedicata (95mila euro) e infine la digitalizzazione del patrimonio di immagini storiche, disegni, manifesti e progetti architettonici (150mila euro).

A che punto sono i lavori

“Per inizio 2026 confidiamo di concludere l’intervento sul Palazzo dei Congressi. Mentre per quanto riguarda il centro nautico stiamo correndo di più – spiega l’ingegner Ceci di Eur Spa -, perché la produzione è attualmente al 20%. In questo caso realizziamo una struttura ex novo e prevede la completa accessibilità a tutti, con nuovi vialetti, bagni, spogliatoi. È stata eseguita la parte più difficile, cioè lo scavo con le fondazioni, stiamo gettando adesso il primo solaio. La parte più difficile e lenta l’abbiamo superato, siamo confidenti che ci sarà un’accelerazione dei lavori e ultimare per giugno 2026. Con i fondi ricostruiamo il manufatto e ripristiniamo i vialetti”.