“Migranti maltrattati, lesa l’identità di Bari”: ministero degli Interni condannato ai danni

La gestione inumana e degradante del Centro per l’identificazione e l’espulsione ha oltraggiato l’identità di una città di mare, accogliente e aperta al mondo come Bari. Lo ha stabilito la Corte d’appello del capoluogo pugliese condannando il ministero dell’Interno a versare 20 mila euro più interessi al Comune a titolo di “risarcimento del danno

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2025/11/12/migranti-maltrattati-lesa-lidentita-di-bari-ministero-degli-interni-condannato-ai-danni/8192881

