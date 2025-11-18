Recupero di due cani da caccia precipitati in un dirupo impervio profondo oltre 70 metri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nelle prime ore di ieri mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta nel quartiere Janò, in Contrada Scala, zona nord-est di Catanzaro, per il recupero di due cani da caccia precipitati nel tardo pomeriggio di ieri in un dirupo impervio profondo oltre 70 metri durante una battuta di caccia.

A seguito della segnalazione inoltrata dal proprietario, una prima operazione di soccorso era stata avviata già nella serata di ieri. Tuttavia, le difficili condizioni dell’area caratterizzata da fitta vegetazione, la particolare impervietà del terreno e il sopraggiungere dell’oscurità hanno reso necessario il rinvio delle operazioni al mattino successivo.

Alle prime luci dell’alba, le unità SAF (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, dotate di tecniche e attrezzature specialistiche, hanno raggiunto con successo gli animali, provvedendo al loro recupero in sicurezza.

I due cani, trovati in buono stato di salute, sono stati successivamente riconsegnati al proprietario.