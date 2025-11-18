Roma Arte in Nuvola, la fiera del popolo

Spread the love

Dal 21 al 23 novembre 2025, l’iconica Nuvola di Fuksas all’Eur torna ad accogliere Roma Arte in Nuvola, la fiera ideata da Alessandro Nicosia e diretta per il quinto anno consecutivo da Adriana Polveroni.

Pur tra lentezze, equilibri delicati e un certo provincialismo resistente (n.d.R.: si legga qui» e qui »), la principale vetrina del Centro-Sud sta avanzando verso un modello espositivo ibrido, capace di rivolgersi non soltanto ai collezionisti, ma anche a un pubblico non specializzato.

Un processo ancora fragile, che cerca di articolare un vocabolario intersezionale, e proprio per questo non privo di contraddizioni.

La più evidente riguarda la retorica internazionale che alla Nuvola deve fare i conti con una manciata di gallerie estere a fronte delle 140 realtà italiane, provenienti in gran parte dall’area mediterranea.

Tra le eccezioni si segnalano la Artnew Gallery JD (Andorra), con un focus sull’arte moderna e contemporanea; la Cris Contini Contemporary (London), con un portafoglio eclettico che spazia dalla pop art all’informale; e la Alexaria Gallery (Svizzera), specializzata in stampe e sculture di arte moderna dal 1960 in avanti.

Segnali isolati, che rivelano come l’ecosistema romano, pur potendo contare su una piazza prestigiosa e su un’aliquota IVA al 5% — la più bassa d’Europa —, continui a essere percepito come poco liquido e ancora lontano da investimenti strutturali.

A sostenere un ponte ancora instabile tra scene e geografie diverse contribuisce il format che, ogni anno, accoglie la partecipazione di un Paese ospite. Questa volta è stata la Repubblica di Corea a presentare Fever State a cura di Sungah Serena Choo, una mostra sviluppata con l’Istituto Culturale Coreano in Italia e KOFICE.

Come suggerisce il titolo, gli artisti misurano le tensioni del presente, interrogando i codici visivi della tradizione locale, spesso attraversati da cromie intense, forme organiche e un retaggio etico confuciano che pulsa come memoria sotterranea.

Tra loro, Yun CHOI imita nel video Home Shopping (2025), il ritmo dei media commerciali, combinando una voce a metà strada tra una conduttrice di televendite e una venditrice ambulante, trasformando così il linguaggio stesso in spettacolo.

L’opera fa riferimento alla diffusione della Korean Wave, iniziata negli anni ’90 e divenuta un fenomeno globale grazie al K-pop, ai drama televisivi, al cinema e alla moda. In questo contesto, Choi cerca un equilibrio tra ordine e desiderio, regola e libertà, giustapponendo il soft power esercitato dalle immagini patinate della pubblicità al grigiore della vita quotidiana.

Una strategia che offre un’interessante finestra culturale, ma nella pratica, produce un’internazionalizzazione più cosmetica che effettiva.

La scaletta curatoriale sembra confermare questa traiettoria, aprendo il percorso in fiera con tre progetti distinti, una mostra dedicata a Gino Marotta affidata a Andrea Viliani, un itinerario su Mario Airò curato dalla direttrice Adriana Polveroni e una retrospettiva di Fabrizio Clerici ideata da Giulia Tulino.

https://www.artapartofculture.net/2025/11/16/roma-arte-in-nuvola-la-fiera-del-popolo