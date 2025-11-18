Romano Prodi: “Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox”

Spread the love

L’ex premier invita a seguire l’esempio della Francia e riportare in Italia il 40% dell’oro nazionale conservato negli Stati Uniti.

La proposta di Romano Prodi: “Riportiamo a casa il nostro oro”

L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi torna a parlare di sovranità economica e chiede agli Stati Uniti la restituzione dell’oro italiano custodito a Fort Knox, in Kentucky. Si tratta di circa 1.061 tonnellate, pari al 40% delle riserve complessive del Paese, oggi di proprietà della Banca d’Italia. Il resto è suddiviso tra Regno Unito (5,76%), Svizzera (6,09%) e i caveau di via Nazionale a Roma, dove si trova il 44,9% del totale. Secondo Prodi, sarebbe “tempo di prudenza e preparazione” di fronte alle incertezze internazionali. «Resto un amico degli Stati Uniti, ma con l’acqua e con l’oro non si sa mai: bisogna essere prudenti e preparati. Lo dico da buon padre di famiglia, quando la situazione politica è ballerina come negli Usa, bisognerebbe pensare a riportare l’oro in Italia, come ha fatto la Francia. Solo così potremo costruire davvero il nostro futuro», ha dichiarato.

