Basejumper disperso, localizzato il cellulare, ma del 35enne finlandese non vi è traccia. La zona circoscritta è in un canale verticale colmo di neve e fratture nella roccia

TAIBON AGORDINO. E’ stata un’altra giornata d’intese ricerche e numerosi sorvoli, ma del basejumper finlandese (Qui articolo), del quale non si hanno notizie ormai da venerdì 14 novembre, ancora nessuna traccia.

Il 35enne, la cui scomparsa è stata segnalata da un amico che non aveva più sue notizie e non riusciva a mettersi in contatto con lui, si è lanciato molto probabilmente dalla cima della Busazza, senza poi riuscire ad atterrare.

Dopo le ricerche approfondite, sia via terra che con gli elicotteri, con le difficoltà legate alla neve caduta domenica, nella giornata di oggi – mercoledì 19 novembre – si è levato in volo anche l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, attrezzato con “Campana Rocco”, un dispositivo rilevatore di segnali riflessi, per cercare di circoscrivere ulteriormente l’area.

L’elicottero ha sorvolato a lungo le pareti, con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino di Agordo: dopo la probabile geolocalizzazione del cellulare dell’uomo a quota 2.600 metri sulla “Busazza”, il “Recco” ha dato un’ulteriore conferma.

La zona si trova in un profondo canale verticale, colmo di neve, asperità e fratture nella roccia dove però, malgrado i reiterati passaggi, non è stato rilevato nulla di nuovo.

Anche l’elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato diverse perlustrazioni dall’alto. Purtroppo dalle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con l’arrivo di altre nevicate.

