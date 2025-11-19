CagnolinoMaltese scivola nel Piovego: i vigili del fuoco lo salvano

mercoledì, Novembre 19, 2025
Voleva esplorare l’argine in autonomia “lontano” dall’occhio attento della sua padrona. Una “bravata” pagata a caro prezzo quella commessa da un maltese lungo il Piovego all’altezza di via Trieste. Ad un tratto l’animale, forse per eccesso di sicurezza, è finito nelle gelide acque del canale e non è stato più in grado di raggiungere la riva. Fortuna che la sua padrona, rendendosi conto del pericolo, pochi minuti prima delle 16 senza perdere la lucidità ha contattato i vigili del fuoco per aiutarla.

I pompieri subito dopo l’allarme sono arrivati sul Piovego nella zona dell’emergenza. Con tutte le precauzioni del caso gli operatori del 115 si sono avvicinati al cagnolino e alla fine sono riusciti a prenderlo. Poi l’hanno riportato a riva sano e salvo molto spaventato, ma da un primo riscontro effettuato da un veterinario, l’amico a quattro zampe non avrebbe riportato gravi conseguenze dal tuffo fuori stagione.

