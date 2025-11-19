Fiamme nella notte ad Agrigento, colpite due auto e un magazzino: indagini in corso

Spread the love

La vicenda, secondo quanto è emerso, sarebbe avvenuta intorno alle 2.00 della notte del 19 novembre, nei pressi della via Rea, proprio nel centro di Agrigento. Una volta lanciato l’allarme, sul posto – nel cuore della Città dei Templi – sono intervenuti i VdF che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona colpita dall’incendio.

Adesso, sul caso avviate già le indagini. Nel mirino delle autorità l’eventuale responsabile di tale gesto, probabilmente doloso, oltre che accertare con esattezza la dinamica e l’eventuale causa del rogo.

