Spread the love

Un incendio sviluppatosi nella mattinata di mercoledì 19 novembre, poco dopo le 8, ha portato alla scoperta del corpo senza vita di un uomo di 77 anni all’interno del suo appartamento a Caravaggio, in vicolo dei Carradori. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della palazzina, che hanno notato il fumo uscire dall’alloggio dell’anziano e hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati la polizia locale, un’ambulanza e le squadre dei vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio, che hanno evacuato lo stabile per motivi di sicurezza mentre cercavano di raggiungere l’appartamento interessato dalle fiamme. Una volta entrati, i vigili del fuoco hanno trovato il 77enne già privo di vita, disteso sul divano del soggiorno.

Secondo quanto constatato dai soccorritori, l’uomo sarebbe morto a causa delle gravi ustioni riportate e dell’inalazione dei fumi generati dal rogo. Nonostante la rapidità dell’intervento, per lui non è stato possibile alcun tentativo di rianimazione.

Le verifiche dei vigili del fuoco hanno permesso di circoscrivere l’incendio agli ambienti dell’appartamento, evitando che le fiamme si propagassero ad altre unità abitative della palazzina. Tuttavia, l’edificio è rimasto temporaneamente evacuato per consentire ulteriori controlli strutturali e verificare l’agibilità degli alloggi.

https://www.bergamotomorrow.it/2025/11/19/incendio-in-appartamento-a-caravaggio-anziano-trovato-senza-vita/