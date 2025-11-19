Incidente sulla Statale 18: violento impatto tra un’auto e un camion nel tratto Paravati-Rosarno

Spread the love

Brutto incidente questa mattina lungo la Statale 18. In particolare, si sono scontrati un’automobile e un camion in una curva Paravati e Rosarno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 di Vibo Valentia. Il conducente dell’auto avrebbe riportato fortunatamente solo lievi ferite. Illeso l’autista del camion. Limitazioni al traffico, per consentire le operazioni di soccorso e lo sgombero della sede stradale.

https://www.ilvibonese.it/cronaca/incidente-sulla-statale-18-violento-impatto-tra-unauto-e-un-camion-nel-tratto-paravati-rosarno-lus2jgwk