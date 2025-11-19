mercoledì, Novembre 19, 2025
Incidente sulla Statale 18: violento impatto tra un’auto e un camion nel tratto Paravati-Rosarno

Brutto incidente questa mattina lungo la Statale 18. In particolare, si sono scontrati un’automobile e un camion in una curva Paravati e Rosarno.  

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 di Vibo Valentia. Il conducente dell’auto avrebbe riportato fortunatamente solo lievi ferite. Illeso l’autista del camion. Limitazioni al traffico, per consentire le operazioni di soccorso e lo sgombero della sede stradale.  

