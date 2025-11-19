l’amministratore delegato della società ing. Andrea Marcellan in segno di riconoscimento ha donato ai vigili del fuoco una speciale attrezzatura per il soccorso SAF

Spread the love

VIGILI DEL FUOOCO DI COMO

Nella serata del 28 gennaio un incendio ha interessato un reparto galvanica della ditta Arturo Salice SPA di Novedrate, impegnando circa 40 vigili del fuoco dei comandi di Como, Monza, Varese e Milano.

Il tempestivo e qualificato intervento dei soccorritori ha consentito di limitare i danni e non interrompere l’attività di una storica azienda leader mondiale nella realizzazione di cerniere metalliche.

Questa mattina l’amministratore delegato della società ing. Andrea Marcellan, in segno di riconoscimento è venuto nella sede centrale dei vigili del fuoco di Como di via Valleggio per donare una speciale attrezzatura per il soccorso SAF (speleo alpino fluviale) necessaria per l’ effettuazione di interventi denominati “in quota o in fune ” trattandosi di ben 4 imbracature per lavori in quota in fune.

Tali attrezzature gia’ in dotazione ai VVF consentiranno ad un ulteriore intera squadra di portare a compimento i più svariati interventi di soccorso tecnico urgente, dal recupero di persone e animali in luoghi impervi fino al soccorso in ambiente urbano (tralicci, impalcature, silos ) o ambienti confinati del personale vigile del fuoco specializzato SAF