Lunghe code a Modena Nord per un un incidente fra quattro veicoli

lle 8:10 di questa mattina i soccorsi sono intervenuti sull’autostrada A1 a causa di un violento tamponamento a catena. L’incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture ed è avvenuto in corsia sud (direzione Bologna) all’imbocco dell’area di servizio Secchia Ovest pochi metri prima del casello di Modena Nord

I Vigili del Fuoco hanno subito messo in sicurezza i veicoli coinvolti e si sono occupati di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata. I conducenti delle due auto sono rimasti feriti e hanno ricevuto le cure del personale del 118, presente sul posto.

L’incidente ha causato la chiusura dell’ingresso all’area di servizio Secchia Ovest e l’interdizione parziale di alcune corsie di traffico. Sul luogo erano presenti la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è risultato pesantemente congestionato nel punto dell’incidente, causando lunghe code sia sulla A1 in direzione Bologna sia sull’A22, a causa dei rallentamenti che si sono estesi.