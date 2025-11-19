mercoledì, Novembre 19, 2025
Ultimo:
cronacaincidenti sul lavoro

Menfi: schiacciato dal trattore, agricoltore perde la vita

Un tragico incidente sul lavoro si é verificato oggi a Menfi. A perdere la vita é stato un agricoltore di 62 anni. L’uomo è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre era intenti a lavorare nel suo appezzamento di terreno situato in Contrada Cinquanta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Servizio di Emergenza 118, i quali, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a prestare soccorso, constatando il decesso dell’uomo.

Per consentire il recupero della salma, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spostamento del trattore. All’operazione hanno preso parte anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini di rito.

https://www.vivere.it/2025/11/19/menfi-schiacciato-dal-trattore-agricoltore-perde-la-vita/177877

