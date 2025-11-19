Presentato il calendario istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È stato presentato questo pomeriggio al MAXXI di Roma il Calendario Storico 2026 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal titolo “Nel Segno del Soccorso”.

L’edizione è dedicata ai quattro elementi — aria, acqua, fuoco e terra — contesti in cui i vigili del fuoco operano quotidianamente per la tutela della vita e del territorio. Le dodici tavole sono caratterizzate da una grafica di tipo fumettistico, realizzate da Ponchione, che ha reinterpretato vere immagini di soccorso per raccontarne l’azione, la concentrazione e la forza.

L’evento, realizzato grazie agli sponsor ENEL S.p.A. e Leonardo S.p.A., con il contributo di Ferrovie dello Stato Italiane, è stato condotto da Massimiliano Ossini, volto noto delle TV nazionale, e ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Attilio Visconti, del Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino e del Presidente della Fondazione MAXXI Maria Emanuela Bruni.

La presentazione è stata accompagnata dallo spettacolo “I quattro elementi e i vigili del fuoco, di Stefania e Vincenzo Bruno, sand artist e attore. Massimiliano Finazzer Flory, attore, regista, produttore e autore teatrale e cinematografico italiano, noto per la sua attività di promozione della cultura italiana si è esibito nella performance “Viaggio nel tempo e nello spazio”.

“Il calendario 2026 dei Vigili del fuoco trasmette un messaggio semplice e forte” – ha sottolineato il Capo Dipartimento Visconti – “la sicurezza del Paese si costruisce con professionalità e umanità”.

Il Capo del Corpo Nazionale Mannino ha ricordato che i vigili del fuoco “Sono chiamati a rispondere con la stessa risolutezza a situazioni che non possono conoscere confini, dalla virulenza del fuoco alla rovinosità dell’acqua, dalle sfide dell’aria alla resistenza della terra”. E ha individuato tre aggettivi per descrivere l’anima dei Vigili del fuoco: “Preparati. Coraggiosi. Generosi. È questo che rappresenta il calendario 2026”.

A chiudere la cerimonia Il Ministro Piantedosi che ha apprezzato l’uso dell’immagine accattivante dei fumetti per realizzare il calendario istituzionale. “Una scelta importante e intelligente”, l’ha definita. “Provo una profonda stima e grande affetto e considerazione per i Vigili del fuoco, per la loro profonda passione e la loro grande generosità nello svolgimento di un compito tanto delicato. Non ho mai visto un Vigili del fuoco risparmiarsi nell’esercizio delle proprie funzioni”.