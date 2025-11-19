Rinnovi contrattuali del comparto “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” – triennio 2022- 2024.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Oggetto: Rinnovi contrattuali del comparto “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” – triennio 2022-

Lo scorso 20 febbraio sono state sottoscritte le ipotesi di accordo sindacale relative al

dirigente,

triennio 2022-2024 per il personale direttivo e dirigente, da una parte, e non direttivo e non dall’altra, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Detti accordi sindacali sono stati recepiti, rispettivamente, con decreti del Presidente della

2025,

Repubblica

23 giugno 2025, nn. 124 e 125, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto e sono entrati in vigore dal 4 settembre 2025.

In particolare, sono stati aggiornati alcuni istituti risalenti agli accordi sindacali vigenti recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificati ed integrati dai decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, nn. 120 e 121.

Premesso quanto sopra, nel trasmettere copia dei citati DD.PP.RR., si ravvisa l’opportunità di illustrare le principali novità introdotte, richiamando gli articoli di riferimento e rimandando ad eventuali ulteriori circolari gli approfondimenti di specifici argomenti.

ALL:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/Circolare-DDPR-124-e-125-del-2025-RINNOVOO-CONTATTUALE.pdf