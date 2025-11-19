Spread the love

Un incidente sul lavoro è accaduto, nella serata di lunedì, presso la sede di una attività alle porte di Agnone. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della locale compagnia e del Nucleo ispettorato del lavoro di Isernia, un operaio è finito sotto un componente di una bisarca, mentre stava eseguendo delle operazioni.

L’uomo è stato prontamente soccorso dagli altri lavoratori presenti, ma è rimasto incastrato sotto un pesante pezzo metallico. Per riuscire ad estrarlo in sicurezza si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, intervenuti in pochi minuti.

Coordinati dal caporeparto Angelo Di Pietro, i Vigili del fuoco, operando con professionalità, perizia e competenza, hanno rapidamente disincastrato il ferito consegnandolo poi alle cure del personale del 118 intervenuto. In quel momento la postazione 118 dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone era già fuori per servizio su un’altra emergenza a Pescolanciano e dunque si è reso necessario l’invio sul posto di un secondo equipaggio medicalizzato proveniente da Trivento.

L’ambulanza ha impiegato almeno tre quarti d’ora prima di arrivare ad Agnone, dalla sede triventina, sul luogo dell’incidente.

Stabilizzato e preso in carico il paziente, l’equipaggio del 118 è ripartito alla volta dell’ospedale “Cardarelli” di Campobasso dove quindi è arrivato almeno dopo due ore e mezza dalla richiesta di primo soccorso, ben oltre il termine massimo ipotizzato e previsto dalla legge in materia. Una tempistica che ha rischiato di compromettere l’esito dell’operazione, atteso che si trattava appunto di un codice rosso, con la concreta possibilità di perdere il paziente.

https://www.primopianomolise.it/citta/agnone/151421/schiacciato-sotto-una-bisarca-35enne-in-terapia-intensiva/