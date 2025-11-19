Via Appia, cede la strada dopo le piogge: auto finisce in una voragine

Spread the love

Preoccupa quanto accaduto in via Appia, nel tratto compreso tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano, dove una parte della strada ha ceduto nelle scorse ore. L’area interessata coincide con il lungo cantiere del collettore fognario, rimasto aperto per circa tre anni e spesso al centro di proteste, disagi e ritardi.

Le forti piogge che si sono registrate in queste ore hanno eroso la fragile copertura di un lungo scavo rientrante nel cantiere che, secondo quanto confermato dai dirigenti Eav, sarebbe in via di chiusura entro fine novembre.

A fare le spese della voragine apertasi nell’asfalto è stata un’auto che transitava sulla strada interessata da strettoie e passaggi angusti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Sant’Antimo che hanno deviato il traffico fino al momento della rimozione dell’auto rimasta intrappolata nell’asfalto ed il ripristino della strada.

