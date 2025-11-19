mercoledì, Novembre 19, 2025
Ultimo:
cronaca

Via Appia, cede la strada dopo le piogge: auto finisce in una voragine

Il Faro
Spread the love

Preoccupa quanto accaduto in via Appia, nel tratto compreso tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano, dove una parte della strada ha ceduto nelle scorse ore. L’area interessata coincide con il lungo cantiere del collettore fognario, rimasto aperto per circa tre anni e spesso al centro di proteste, disagi e ritardi.

Le forti piogge che si sono registrate in queste ore hanno eroso la fragile copertura di un lungo scavo rientrante nel cantiere che, secondo quanto confermato dai dirigenti Eav, sarebbe in via di chiusura entro fine novembre. 

A fare le spese della voragine apertasi nell’asfalto è stata un’auto che transitava sulla strada interessata da strettoie e passaggi angusti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Sant’Antimo che hanno deviato il traffico fino al momento della rimozione dell’auto rimasta intrappolata nell’asfalto ed il ripristino della strada. 

https://www.melitonline.net/giornale/via-appia-cede-la-strada-dopo-le-piogge-auto-finisce-in-una-voragine

Potrebbe anche interessarti

Vigili del Fuoco salvano tre ragazzi sui monti intorno a Opi

Il Faro

Crollo al cimitero, accordo Comune-Vigili del fuoco per recupero salme

Il Faro

Auto si ribalta a Ussana: in ospedale mamma e figli

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *