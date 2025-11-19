VIDEO – Un pitone da 60 kg sfonda il soffitto del bagno

Spread the love

La figlia quindicenne ha notato la parte rotta del soffitto del bagno.

“Ero in riunione quando mia figlia mi ha mandato una foto del soffitto crollato. Quando sono tornato a casa, ho controllato il bagno e ho visto quello che sembrava un pezzo di stoffa batik che spuntava dal soffitto crollato.

“Mi chiedevo come fosse possibile che un tessuto batik fosse finito lì. Mia figlia ha poi ingrandito l’immagine con la fotocamera del suo telefono ed è stato allora che ci siamo resi conto che in realtà si trattava di parte del corpo di un serpente”, ha raccontato, come riportato da Sinar Harian.

“Quando il pitone è stato tirato fuori e lasciato cadere, sono rimasta scioccata da quanto fosse enorme. All’inizio ho pensato che fosse un serpente normale… Non avevo mai visto un serpente così grande davanti a me. Era così enorme che ho urlato ‘anaconda’”, ha detto.

Ha aggiunto che la famiglia è stata fortunata ad averlo scoperto in tempo, affermando che non riusciva a immaginare cosa sarebbe successo se un serpente così grande si fosse fatto strada in casa.

