VIDEO – Un’auto rimane incastrata tra due sezioni di un ponte in costruzione nel Kerala

Kannur: – Una Maruti Suzuki Swift Dzire si è incastrata tra due sezioni di un ponte in costruzione ed è rimasta sospesa a mezz’aria nel distretto di Kannur, nel Kerala, dopo che il conducente è salito sul cavalcavia in stato di ebbrezza. 

I video virali mostrano l’auto bloccata verticalmente tra le due sezioni del ponte in costruzione, mentre diverse persone si trovavano sotto. L’incidente è avvenuto sull’autostrada nazionale in costruzione, all’incrocio di Kannur Chala. 

È stata intentata una causa contro l’autista, Lasim, originario del distretto di Malappuram, nel Kerala. Lasim è stato soccorso dalla gente del posto ed è uscito illeso dall’incidente. 

Uno dei video che circolano sui social media mostra l’operazione di soccorso, in cui si vede una gru che tira fuori l’auto dal buco in cui era rimasta incastrata. 

https://www.ndtv.com/india-news/car-gets-stuck-between-2-sections-of-under-construction-bridge-in-kerala-9652190

