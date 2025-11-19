Violento scontro tra auto e camion in Germania: morte quattro persone, anche una bimba di 7 anni

Spread the love

Un violento scontro tra camion e auto ha causato la morte di quattro persone, tra cui una bambina di 7 anni. La tragedia è avvenuta sulle strade della Renania-Palatinato. A perdere la vita sono state le persone a bordo dell’auto – ovvero un uomo di 45 anni, una donna di 42 anni e una bambina di sette anni – e l’autista del camion di 53 anni.

Stando alle prime informazioni, la dinamica dell’incidente è ancora sconosciuta. Tutti i rilievi e le indagini del caso sono state affidate alle Questura di Treviri. Altri automobilisti avevano subito allertato i soccorsi, ma una volta sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che accertare i decessi. Inutili tutti i tentativi dei medici di rianimare le vittime.

Un punto di contatto per i parenti è stato allestito presso il centro comunitario di Newel, ha scritto la polizia. La Procura di Treviri intanto ha commissionato una perizia per capire la ricostruzione esatta dell’impatto.

FANPAGE.IT