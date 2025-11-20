Cervo impigliato in una rete da pastori. Salvato grazie all’intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Polizia provinciale e veterinario

Spread the love

A notarlo, giovedì mattina, è stato un passante, che ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Un cervo era in difficoltà a Lovere, in via Valle Seriana, verso Sellere di Sovere: i palchi dell’animale erano rimasti impigliati a una rete utilizzata dai pastori per contenere il proprio gregge, impedendogli di allontanarsi.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Lovere, due agenti della Polizia Provinciale di Bergamo e un veterinario hanno provveduto a sedare l’animale, tra i due e i tre anni d’età, per poi provvedere a sbrogliare la fitta trama che si era creata intono ai palchi, utilizzando forbici e cesoie. Una volta liberato, il cervo -ancora sotto sedazione- è stato trasportato con un fuoristrada lungo il sentiero che porta al Santuario di San Giovanni. Messo al sicuro, è stato risvegliato e liberato, in totale sicurezza e senza aver riportato alcuna ferita.

