Il Comando Provinciale di Milano è insignito della Medaglia d’Argento al Valor Civile

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 20 novembre 2003, il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Civile. L’onorificenza è stata conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, con la seguente motivazione:

“In occasione di violenti incendi sviluppatisi presso il deposito bagagli dell’aerostazione di Linate e in un edificio adiacente alla stazione ferroviaria di Milano Centrale, il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, con eccezionale coraggio e grande perizia, ha operato per domare le fiamme e portare in salvo numerose persone, limitando i danni a cose e persone. Preclaro esempio di virtù civica e di abnegazione.”

La tragedia del disastro aereo di Linate

L’incendio presso il deposito bagagli e un adiacente hangar dell’aeroporto di Linate si verificò in seguito al disastro aereo dell’8 ottobre 2001.

L’evento fu la conseguenza della collisione a terra tra un aereo di linea MD-87 della Scandinavian Airlines (SAS) e un jet privato Cessna Citation CJ2 a causa della fitta nebbia e di una serie di tragiche e avverse decisioni.

Il Cessna, a causa di un’errata comunicazione e con il radar di terra fuori uso, imboccò contromano la pista principale in fase di decollo. L’MD-87, che stava rullando per il decollo, colpì il Cessna. L’impatto spezzò il jet privato e danneggiò l’aereo di linea, che continuò la sua corsa fuori controllo. L’MD-87 si schiantò a una velocità di circa 257 km/h contro l’edificio adibito allo smistamento bagagli, situato sul prolungamento della pista. L’impatto causò un violento incendio, alimentato dal carburante fuoriuscito.

Nel disastro persero la vita tutte le 110 persone a bordo dell’MD-87, i 4 occupanti del Cessna e 4 dei 5 operatori che lavoravano nel deposito bagagli, per un totale di 118 vittime.