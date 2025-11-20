giovedì, Novembre 20, 2025
Vigili del fuoco

Incendio in un appartamento di via Belvedere a Castronno, donna ustionata

ASTRONNO – Alba di fuoco a Castronno, donna ustionata. L’allarme è scattato poco prima delle 6 di oggi, giovedì 20 novembre. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto via Belvedere con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala. Ustionata in ospedale

Le fiamme sono state spente, si prosegue con le operazioni di di ricerca degli ultimi focolai e messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Nel rogo è rimasta ferita una donna che ha riportato alcune ustioni, forse nel tentativo di arginare le fiamme, ed è stata portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

