Spread the love

Paura a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un vasto incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, richiamando sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi di soccorso.

I vigili del fuoco hanno agito prontamente per domare le fiamme che si erano propagate all’interno dell’appartamento. Contestualmente, è scattata anche l’emergenza sanitaria: sul posto sono giunte ambulanze del 118 provenienti da Manfredonia, Mattinata, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. La proprietaria dell’appartamento, una donna di 90 anni, è stata tratta in salvo dalle squadre di soccorso. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto in ospedale per accertamenti e cure.

https://gbt-magazine.com/manfredonia-incendio-in-appartamento-anziana-salva-e-ricoverata-in-ospedale/