giovedì, Novembre 20, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Manfredonia: Incendio in Appartamento, Anziana Salva e Ricoverata in Ospedale

Il Faro
Spread the love

Paura a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un vasto incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di una palazzina. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, richiamando sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi di soccorso.

vigili del fuoco hanno agito prontamente per domare le fiamme che si erano propagate all’interno dell’appartamento. Contestualmente, è scattata anche l’emergenza sanitaria: sul posto sono giunte ambulanze del 118 provenienti da Manfredonia, Mattinata, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. La proprietaria dell’appartamento, una donna di 90 anni, è stata tratta in salvo dalle squadre di soccorso. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto in ospedale per accertamenti e cure.

https://gbt-magazine.com/manfredonia-incendio-in-appartamento-anziana-salva-e-ricoverata-in-ospedale/

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Brasile, le fiamme illuminano la notte nel Pantanal e avanzano verso la Bolivia

Il Faro

Video – Intervento in area boschiva per incendio vegetazione

Il Faro

In ricordo di Agapito Scacco Vigile del Fuoco da sempre

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *