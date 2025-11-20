Solidarietà: nelle strade del centro torna la camminata del ‘Memorial Saverio Masi’

Spread the love

Torna l’appuntamento con il ‘Memorial Saverio Masi’ per l’edizione numero 19. La manifestazione sportiva celebra la memoria di Saverio Masi, vigile del fuoco scomparso nel 2006 in seguito a un incidente sul lavoro, attraverso un’azione di beneficenza ed è organizzata dal comitato Saverio Masi, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa e dal suo gruppo sportivo di canottaggio Billi-Masi insieme a UISP Pisa, partner storico dell’iniziativa. Nella giornata di domenica 23 novembre è dunque in programma una camminata non competitiva, inclusiva e aperta a tutti il cui ricavato sarà devoluto alla sezione pisana dell’Associazione Italiana Persone Down.

“Sono sempre più felice ogni anno che passa perché il ‘Memorial Masi’ continua a crescere, sia in termini di offerta che di valorizzazione del territorio di Pisa e della storia dei Vigili del Fuoco in questa città” ha affermato il comandante dei Vigili del Fuoco di Pisa, l’ingegner Nicola Ciannelli, presentando la manifestazione. “Per noi è una grande responsabilità e ne siamo consapevoli e onorati: ringraziamo tutti coloro che collaborano per rendere sempre più rilevante questa giornata”. Quest’anno il percorso della manifestazione è stato ampliato ed è ancora più interessante: oltre alla consueta passeggiata sulle Mura di Pisa dove sarà allestita una mostra fotografica raffigurante le attività di soccorso dei Vigili del Fuoco di Pisa, è previsto l’attraversamento della Cittadella Galileiana con postazioni all’aperto per dimostrazioni ed esperimenti scientifici, e conclusione del percorso nel Museo Nazionale delle Navi Antiche, che i partecipanti potranno tornare a visitare nel pomeriggio presentandosi con la pettorina della camminata per accedere al prezzo di 2 euro.

