Tre vigili del fuoco di Uxbridge sono rimasti feriti investiti da un veicolo mentre stavano soccorrendo un incidente su Wagg Road

Due dei vigili del fuoco sono stati trasportati al Sunnybrook Hospital di Toronto con ferite gravi, mentre uno è stato trasportato al Markham Stouffville Hospital con ferite meno gravi.

Al momento, il corpo dei vigili del fuoco non ha voluto divulgare i nomi dei pompieri. La polizia ha dichiarato che uno di loro è un pompiere di 42 anni, le cui condizioni, al momento della stampa, sono state dichiarate critiche ma stabili. Un capitano dei vigili del fuoco di 37 anni ha riportato gravi ferite e un capitano dei vigili del fuoco di 54 anni è stato trasportato in ospedale con ferite lievi ed è stato successivamente dimesso.

https://www.thepeterboroughexaminer.com/news/canada/firefighters-injured-attending-night-call/article_e6175ec5-2eff-5e93-9f87-3dbeb9dbfa1f.html