Vigile del fuoco della Carolina del Nord gravemente ferito nel ribaltamento di un camion dei pompieri

ELLENBORO, NC — Un pompiere è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero in ospedale dopo che un’autopompa si è ribaltata nella contea di Rutherford il 14 novembre.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino sulla Piney Mountain Road. Il capo dei vigili del fuoco di Ellenboro ha riferito a WHNS che la squadra stava intervenendo per spegnere un incendio quando il camion ha sterzato bruscamente per evitare un cervo e si è ribaltato.

Il capo ha affermato che l’autista del camion dei pompieri è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Spartanburg, nella Carolina del Sud, a circa un’ora di distanza, ed è in condizioni gravi ma stabili. WBTV ha riferito che non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

