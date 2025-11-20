giovedì, Novembre 20, 2025
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

Vigile del fuoco della Carolina del Nord gravemente ferito nel ribaltamento di un camion dei pompieri

Il Faro
Spread the love

ELLENBORO, NC — Un pompiere è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero in ospedale dopo che un’autopompa si è ribaltata nella contea di Rutherford il 14 novembre.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino sulla Piney Mountain Road. Il capo dei vigili del fuoco di Ellenboro ha riferito a WHNS che la squadra stava intervenendo per spegnere un incendio quando il camion ha sterzato bruscamente per evitare un cervo e si è ribaltato.

Il capo ha affermato che l’autista del camion dei pompieri è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Spartanburg, nella Carolina del Sud, a circa un’ora di distanza, ed è in condizioni gravi ma stabili. WBTV ha riferito che non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

https://www.firerescue1.com/apparatus-crash/n-c-firefighter-seriously-injured-in-fire-truck-rollover?

Potrebbe anche interessarti

Muore settimane dopo avere riportato gravi ustioni nell’intervento èer un incendio una grave ustione

Il Faro

Personale informatico dei VVF ancora senza distintivi di riconoscimento,

Il Faro

Canada – Un treno con vagoni in fiamme ha attraversato il centro di Londra nell’Ontario

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *