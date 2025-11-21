Incidente a Castelfiorentino, morto un 26enne e cinque feriti: gravi moglie e marito. Il sorpasso azzardato e lo schianto

Spread the love

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste ferite nel terribile incidente avvenuto lungo la strada regionale 429, nel tratto del comune di Castelfiorentino (Firenze), intorno alle 22.30 di ieri, giovedì 20 novembre. Tre auto sono rimaste coinvolte nel violentissimo scontro.

L’incidente è avvenuto prima della galleria Monte Acuto, come riporta La Nazione, e secondo le prime ricostruzioni all’origine ci sarebbe un sorpasso azzardato del 26enne a bordo della sua Alfa Romeo, che procedeva ad alta velocità. Non riuscendo a completare il sorpasso, per rientrare in carreggiata avrebbe sbandato e colpito un’auto che proveniva dall’altra direzione con a bordo due persone di 60 anni, moglie e marito, al momento in gravi condizioni.

L’allarme al 118 è stato immediato con la Centrale che ha inviato sul posto cinque mezzi di soccorso, tra cui una automedica e una ambulanza infermieristica. I tentativi di rianimare il 26enne si sono protratti a lungo ma sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere delle auto, e la polizia municipale dell’Unione Empolese Valdelsa per i rilievi. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

