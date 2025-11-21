Incidente sul lavoro a Roma: ponteggio crolla su un operaio, è in gravi condizioni

Spread the love

Grave incidente sul lavoro in mattinata a Roma in un cantiere lungo viale delle Mura Latine. Intorno alle 9, durante le operazioni di ristrutturazione di un edificio, una parte del ponteggio è improvvisamente ceduta, colpendo in pieno un operaio che stava lavorando sul piano strada.

Secondo le prime ricostruzioni, alcune staffe in ferro si sarebbero staccate, precipitando sull’uomo, un 32enne di origine albanese con cittadinanza italiana. L’impatto lo ha colpito alla testa, provocandogli gravi ferite.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei colleghi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato in codice rosso al vicino ospedale San Giovanni. Nonostante la serietà delle lesioni riportate, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti del commissariato San Giovanni e gli ispettori della sicurezza sul lavoro stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause del cedimento del ponteggio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. L’area è stata temporaneamente sequestrata per consentire gli accertamenti.

CANALE 10