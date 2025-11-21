Litigano in casa e lui va via, lei annega il neonato nella vasca e gli manda un messaggio: orrore in Francia

Spread the love

Secondo quanto ricostruito dalla polizia francese, la coppia aveva avuto una discussione venerdì, fino a tarda sera, al culmine della quale il padre del bimbo ha lasciato la casa. Alcune ore dopo, però, la donna gli ha inviato un messaggio agghiacciante comunicandogli quanto aveva appena fatto al loro figlioletto, giunto in casa da appena un mese dopo il parto.

È stato l’uomo ad allertare i soccorsi intorno alle 3 del mattino di ieri, sabato 15 novembre. Quando polizia e sanitari sono giunti sul posto, in casa sembrava non esserci nessuno, la donna era andata via a sua volta mentre il piccolo giaceva annegato nella vasca da bagno ormai senza vita. Gli agenti si sono messi in cerca della 31enne che è stata rintracciata non molto tempo dopo nei dintorni della casa e posta in stato di fermo per omicidio. “È stata trovata meno di un’ora dopo dalla polizia per le strade di Bayeux e arrestata. Ha confessato il crimine”, ha dichiarato il pubblico ministero.

FANPAGE.IT