venerdì, Novembre 21, 2025
Louvre, nuova beffa: due tiktoker eludono la sicurezza e appendono il loro dipinto nella stanza della Gioconda

Nuova beffa per il museo del Louvre a Parigi dopo la storica e rocambolesca rapina subita lo scorso 19 ottobre. La sicurezza del museo più famoso al mondo è stata nuovamente compromessa, o meglio ridicolizzata.

Per opera di chi? Anche questa volta nessun ladro professionista, ma due abilissimi tiktoker. Sebbene l’incidente sia di minore entità rispetto a quello che è già stato ribattezzato il colpo del secolo, due giovani influencer belgi sono riusciti a eludere la sicurezza appendendo una delle loro creazioni al muro. Non in un muro qualsiasi, ma vicino alla Gioconda.

LEGGO.IT

