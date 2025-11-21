Louvre, nuova beffa: due tiktoker eludono la sicurezza e appendono il loro dipinto nella stanza della Gioconda

Spread the love

Nuova beffa per il museo del Louvre a Parigi dopo la storica e rocambolesca rapina subita lo scorso 19 ottobre. La sicurezza del museo più famoso al mondo è stata nuovamente compromessa, o meglio ridicolizzata.

Per opera di chi? Anche questa volta nessun ladro professionista, ma due abilissimi tiktoker. Sebbene l’incidente sia di minore entità rispetto a quello che è già stato ribattezzato il colpo del secolo, due giovani influencer belgi sono riusciti a eludere la sicurezza appendendo una delle loro creazioni al muro. Non in un muro qualsiasi, ma vicino alla Gioconda.

LEGGO.IT