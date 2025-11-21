venerdì, Novembre 21, 2025
Tragedia assurda davanti casa: l'auto lo travolge e lo schiaccia al cancello

È avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 20 novembre la tragedia che ha scosso la comunità di Fagnano Castello, nel cuore del Cosentino. Un uomo di 68 anniè morto schiacciato tra la propria auto e il cancello della sua abitazione, in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe appena parcheggiato l’auto in discesa, quando il mezzo si sarebbe mosso improvvisamente, schiacciandolo contro il cancello. A nulla sono serviti i soccorsi: i sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tra le piste al vaglio degli inquirenti, quella di un infarto improvviso: l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore fatale nel momento in cui ha visto la sua macchina muoversi da sola, senza riuscire a intervenire in tempo. Gli accertamenti sono in corso per verificare la dinamica esatta dell’accaduto.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel piazzale di casa, incastrato tra la vettura e il cancello. Resta da capire se il freno a mano fosse inserito correttamente e se ci siano responsabilità da parte di terzi o elementi tecnici da approfondire.

