Unindustria Lazio lancia un tavolo permanente contro la violenza di genere con imprese e scuole

Unindustria Lazio scende in campo contro la violenza di genere. L’associazione ha organizzato un convegno dal titolo “Dal silenzio all’azione: Impresa e Scuola contro la violenza di genere”, un momento di confronto sul ruolo che il mondo produttivo e le istituzioni scolastiche possono svolgere nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Un confronto reso ancora più necessario alla luce degli ultimi dati dell’Indagine Istat sui pregiudizi di genere e sulla percezione della violenza nelle relazioni: dati che, pur mostrando qualche segnale di miglioramento rispetto al passato, continuano a evidenziare criticità profonde e radicate nella nostra società.

Unindustria Lazio: imprese e scuole unite contro la violenza di genere

