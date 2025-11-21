VIDEO – Ucraina: le bombe plananti russe tornano a colpire Zaporizhzhia, 5 morti

Spread the love

Una bomba planante russa colpisce Zaporizhzhia causando cinque morti. Raid con droni su Odessa e attacchi multipli su Ternopil segnano una nuova escalation della guerra in Ucraina

Almeno cinque persone sono state uccise in un quartiere residenziale di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, dopo che una bomba planante russa si è abbattuta su alcuni edifici a più piani.

Le autorità ucraine confermano che si tratta della terza volta dall’inizio della guerra che lo stesso complesso viene colpito da questo tipo di arma. L’esplosione ha distrutto anche un mercato locale e provocato numerosi feriti, tra cui un’adolescente.

La bomba planante, arma ormai ricorrente negli attacchi russi, ha una potenza distruttiva tale da causare gravi danni anche senza una precisione elevata. L’Ucraina, al momento, non dispone di contromisure efficaci in grado di intercettare questi ordigni, lanciati da caccia russi che operano ad alta quota.

Nelle stesse ore, la città portuale di Odessa è stata oggetto di un pesante attacco di droni. Almeno dieci velivoli sono arrivati dal Mar Nero e hanno colpito aree residenziali, provocando diversi feriti. Le immagini analizzate dalle autorità indicano l’uso dei droni kamikaze Shahed, di fabbricazione iraniana.