domenica, Novembre 23, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Ennesimo furto di attrezzi di soccorso dei vigili del fuoco: “Servono a salvare vite”

Il Faro
Spread the love

Nella notte tra il 22 e il 23 novembre le caserme dei vigili del fuoco volontari di Stefansdorf e Mühlbach a Gais, in Alto Adige, hanno subito due furti mirati: dai locali sono scomparse diverse attrezzature di soccorso tra cui cesoie combinate, batterie, caricabatterie e utensili speciali, utilizzati negli interventi e nei soccorsi tecnici.

Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli delle dinamiche dei fatti. Secondo quanto riportato dagli operatori in una nota, però, i danni ammontano a decine di migliaia di euro. Il problema più grave, però, è la perdita di una serie di strumenti che servono a salvare vite. Per questo motivo i volontari si sono appellati alla popolazione: “Segnalate immediatamente movimenti sospetti vicino alle caserme dei Vigili del Fuoco”. E ancora: “Le attrezzature dei Vigili del Fuoco servono a salvare vite. Rubarle significa mettere altri in pericolo”.
https://www.trentotoday.it/cronaca/furti-vigili-fuoco-alto-adige.html
© TrentoToday

Potrebbe anche interessarti

Incidente stradale a Borgo Montello

Il Faro

Sardegna, fiamme a tre mezzi nel cantiere stradale sulla Sassari-Olbia

Il Faro

VIDEO – Una bambina di 8 anni è stata salvata dalle fogne di Guizhou dopo essere rimasta intrappolata per 7 ore durante le gravi inondazioni nel sud della Cina – Salvatga dai Vigili del Fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *