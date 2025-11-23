Ennesimo furto di attrezzi di soccorso dei vigili del fuoco: “Servono a salvare vite”
Nella notte tra il 22 e il 23 novembre le caserme dei vigili del fuoco volontari di Stefansdorf e Mühlbach a Gais, in Alto Adige, hanno subito due furti mirati: dai locali sono scomparse diverse attrezzature di soccorso tra cui cesoie combinate, batterie, caricabatterie e utensili speciali, utilizzati negli interventi e nei soccorsi tecnici.
Ancora non si conoscono con esattezza i dettagli delle dinamiche dei fatti. Secondo quanto riportato dagli operatori in una nota, però, i danni ammontano a decine di migliaia di euro. Il problema più grave, però, è la perdita di una serie di strumenti che servono a salvare vite. Per questo motivo i volontari si sono appellati alla popolazione: “Segnalate immediatamente movimenti sospetti vicino alle caserme dei Vigili del Fuoco”. E ancora: “Le attrezzature dei Vigili del Fuoco servono a salvare vite. Rubarle significa mettere altri in pericolo”.
https://www.trentotoday.it/cronaca/furti-vigili-fuoco-alto-adige.html
© TrentoToday