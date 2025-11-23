Esplode una bomba in viale Kennedy: torna la paura a Latina

Spread the love

Un’altra bomba è esplosa ieri sera, sabato 22 novembre, poco prima delle 23, a Latina. E’ accaduto in viale Kennedy, al civico 203, in un edificio che conta 28 appartamenti.

La bomba è stata posizionata all’ingresso del palazzo e la deflagrazione ha provocato ingenti danni al porticato, al portone e ha distrutto anche i vetri di alcuni degli appartamenti al primo piano, danneggiando anche un’auto parcheggiata.

L’intero edificio al momento è stato fatto evacuare e i residenti sono scesi in strada. Hanno raccontato di aver sentito i vetri tremare e di aver avvertito un fortissimo boato. In

Oltre alle pattuglie della polizia e ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati anche la procuratrice Luigia Spinelli e il dirigente della squadra mobile Giuseppe Lodeserto. I condomini attendono le verifiche tecniche sulle condizioni di sicurezza, ancora in corso, per capire se potranno rientrare nelle loro abitazioni.

https://www.latinatoday.it/cronaca/bomba-esplosa-viale-kennedy-latina.html