Giuliana Rampelli morta nella casa di riposo: l’incendio provocato da una sigaretta

Spread the love

Una sigaretta. Questa la probabile causa dell’incendio divampato venerdì sera in una casa di riposo a nord della Capitale dove ha perso la vita una donna di 87 anni, Giuliana Rampelli. Secondo gli accertamenti degli investigatori dell’Arma a prendere fuoco sarebbe stato il materasso dove si trovava la donna romana nata nel 1937. Vicino a letto della stanza al primo piano i soccorritori hanno trovato dei mozziconi di sigaretta e degli accendini. La vittima è risultata essere una fumatrice. Al momento non risultano corto circuiti, per i militari dell’Arma della compagnia di Monterotondo che indagano la causa più probabile della morte della donna è dunque quella di una sigaretta accesa e quindi di un incidente. A fugare i dubbi sul decesso di Giuliana Rampelli i risultati dell’autopsia disposta dal magistrato di turno sulla salma dell’anziana romana. Le indagini sono coordinate dalla procura di Rieti.

La tragedia in cui ha perso la vita Giuliana Rampelli è avvenuta intorno alle 22:00 di venerdì 21 novembre quando i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione di Torrita Tibertina sono intervenuti per un incendio nella casa di riposo per anziani “La dimora Tiberina”, in piazza Giacomo Matteotti.

I soccorritori hanno cominciato le operazioni di spegnimento evacuando i 16 ospiti che si trovavano nella struttura del piccolo comune della provincia nord di Roma. Quattro le persone rimaste intossicate e trasportate dalle ambulanze in ospedale. In una stanza al primo piano è stato poi trovato il corpo privo di vita di Giuliana Rampelli. Per la donna nata a Roma non c’è stato nulla da fare.