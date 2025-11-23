domenica, Novembre 23, 2025
VIDEO – Esplosione al porto di Los Angeles: incendio enorme su una nave cargo, 23 intrappolati.

Il Faro
 Vasto incendio è scoppiato su una nave portacontainer attraccata al porto di Los Angeles; la nave è stata spostata in mare durante la notte. Sono intervenuti 124 membri del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles e i Vigili del Fuoco di Long Beach e la Polizia Portuale.

La nave One Henry Hudson, è stata spostata in mare durante la notte mentre i vigili del fuoco lavoravano per domare l’incendio. La Guardia Costiera ha istituito una zona di sicurezza a circa 1/2 miglio nautico dalla nave.

Sabato mattina i vigili del fuoco non sono riusciti ad accedere a circa 40 contenitori in fiamme “a causa della profondità di alcuni di essi”. Secondo i vigili del fuoco, l’incendio è scoppiato sottocoperta .

Le fiamme erano visibili su diversi livelli della nave lunga 1.100 piedi, mentre gli equipaggi del LAFD lavoravano per verificare che tutti i 23 membri dell’equipaggio fossero presenti e fossero scesi in sicurezza dalla nave, identificando al contempo la fonte dell’incendio e impegnandosi a contenerlo. Non sono stati segnalati feriti.

