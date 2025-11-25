Cane lupo scivola in una cavità di 3 metri e rimane intrappolato: salvato dai Vigili del fuoco

Spread the love

SIENA – In Strada di Busseto, a Siena, un cane lupo è rimasto intrappolato dopo essere caduto in una cavità profonda circa tre metri. L’animale, impaurito e impossibilitato a risalire, era in evidente difficoltà, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno prontamente allertato la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in operazioni di soccorso in situazioni complesse come questa. Con grande professionalità e calma, i soccorritori hanno raggiunto l’animale, instaurando un contatto rassicurante per calmarlo e prepararlo al recupero.

Dopo alcune delicate manovre, il cane lupo è stato sollevato in sicurezza, tra la gioia dei presenti e l’ammirazione per la capacità dei Vigili del Fuoco di affrontare situazioni complesse senza mettere a rischio né l’animale né gli operatori. L’animale è stato così riportato in superficie sano e salvo.

