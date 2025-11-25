martedì, Novembre 25, 2025
InternazionaleVigili del fuoco

Capitano dei vigili del fuoco della Pennsylvania muore dopo un addestramento al salvataggio in acqua

NORTHAMPTON BOROUGH, Pennsylvania — Il capitano della squadra di Northampton Michael Booke ha subito un problema cardiovascolare poco dopo aver completato una nuotata di 200 metri durante un corso di addestramento al salvataggio in acqua, ha riferito la United States Fire Administration .

Gli altri soccorritori hanno immediatamente avviato le misure salvavita e il 25 ottobre lo hanno trasportato in un ospedale locale. È rimasto ricoverato sotto cure mediche fino al decesso, avvenuto il 12 novembre.

Secondo quanto riportato da WFMZ , Booke è entrato a far parte del dipartimento nel 1998 e ha ricoperto diversi ruoli nel corso della sua carriera, arrivando infine al grado di capitano.

