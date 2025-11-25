Forlì, cavallo soccorso in elicottero dai vigili del fuoco

Spread the love

A Roncofreddo, in provincia di Forlì-Cesena, un intervento dei vigili del fuoco ha portato a termine il salvataggio di un cavallo intrappolato nel fango. L’operazione, avvenuta il 25 novembre 2025, ha richiesto un’accurata pianificazione e l’impiego di mezzi specializzati per garantire la sicurezza dell’animale e degli operatori coinvolti.

Il cavallo, rimasto bloccato nel fango, ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, che hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno effettuato una valutazione preliminare della situazione. Il team di soccorso ha lavorato a stretto contatto con veterinari per garantire che l’animale fosse in condizioni di salute accettabili prima di procedere con il recupero.

