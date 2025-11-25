martedì, Novembre 25, 2025
Vigili del fuoco

Fuga di monossido di carbonio in un condominio del vicentino: 13 intossicati, tre sono bambini

Attimi di paura questa mattina a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), in via delle Magnolie, dove una fuga di monossido di carbonio ha costretto all’evacuazione un’intera palazzina e mobilitato un imponente dispiegamento di soccorsi. Il bilancio è di tredici persone intossicate, inclusi tre bambini.

L’allarme è scattato poco prima delle 8.30 in un condominio di nove appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem, arrivato con cinque ambulanze. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sui residenti rimasti esposti alle esalazioni: in totale dieci adulti e tre minori, tutti classificati come codici verdi. Quattro persone sono state trasferite al San Bortolo in condizioni di media gravità, mentre due hanno preferito non essere accompagnate in ospedale.

