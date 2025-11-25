Il tuo partner sul lavoro

Spread the love

Specialisti da oltre 30 anni nel settore della sicurezza del lavoro. Offriamo un’ampia gamma di Abbigliamento specifico per ogni professione partendo dal classico Abbigliamento da Lavoro per poi passare a quello Antinfortunistico e Professionale e tanto altro.

Specializzati nella vendita di: Attrezzature medicali e di pronto soccorso, nelle Macchine e Prodotti per la Pulizia Industriale.

La 2A-S SRL è impegnata nella vendita e nell’assistenza dei presidi Antincendio fissi e mobili partendo dal classico estintore passando per la compartimentazione REI fino ad arrivare all’impianto di rivelazione e spegnimento automatico. Forniamo ai nostri clienti la migliore selezione dei prodotti più innovativi e variegati presenti sul mercato.

Vieni a visitare il nostro punto vendita o chiedi info. sui prodotti di tuo interesse. Potremmo soddisfare ogni esigenza con la massima competenza nel settore.

Servizi:

Antincendio

Abbigliamento da Lavoro

Abbigliamento Tecnico

Chef Line

Ampia gamma di abbigliamento professionale.

Calzature di Sicurezza

Accessori

Beauty

Chef Style

Medicale

SMALTIMENTO

Manutenzione macchine per la Pulizia industriale

I nostri corsi di Formazione antincendio rispettano quanto previsto dalla legge e garantiscono la corretta preparazione degli addetti all’emergenza incendio, grazie ad un personale esperto, a ottimi supporti informativi, nonché alla possibilità di effettuare prove pratiche di spegnimento incendio.

Corsi di formazione antincendio

Per info. Tel. 0761/540644 – info@2assrl.it Civita Castellana – 1033 (VT)

