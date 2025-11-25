Incendio ad Casal Velino, esplosione in un appartamento: fiamme a causa di una presa elettrica

Spread the love

Paura ad Acquavella, frazione di Casal Velino, per un improvviso boato provocato dall’esplosione di una presa elettrica collegata a una lavatrice. Nell’appartamento, situato in un fabbricato di edilizia popolare in via Varroncelle, si è sviluppato un principio d’incendio che ha coinvolto anche alcune bombolette spray presenti all’interno.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

