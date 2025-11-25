martedì, Novembre 25, 2025
Incidente nel Salernitano, scontro frontale tra auto sulla Via del Mare: due persone in ospedale

Scontro frontale tra due auto lunedì sera 24 novembre 2025 sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate (Salerno): un ferito trasportato in ospedale a Vallo della Lucania. A scontrarsi frontalmente, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, due auto, una Fiat Panda rossa e una Volkswagen Tiguan grigia.

I due conducenti sono stati soccorsi dai sanitari del Soccorso Valcalore e della Croce Rossa di Agropoli e trasferiti presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti di rito. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico veicolare in entrambe le direzioni. A rimuovere i veicoli incidentati e a pulire l’asfalto dai detriti è stato il Soccorso Stradale Rega.

