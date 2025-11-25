Le fiamme divorano il tetto di legno. Paura per due coniugi settantenni

Spread the love

Hanno udito dei rumori sospetti, notando pure del fumo dalla canna fumaria di casa. I proprietari, due settantenni di Cadelbosco Sotto, si sono accorti dell’incendio, che stava interessando soprattutto la copertura della loro abitazione. Immediato l’allarme a 115, che ha inviato le squadre di Reggio e Sant’Ilario, con l’ausilio di una autoscala. Ci si è subito resi conto che il tetto in legno era stato interessato dal rogo, per una superficie di circa cento metri. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla come rinforzo.

L’altra sera, verso le 23,30, è iniziata l’opera di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell’edificio, affacciato sull’ex Statale 63 nella frazione di Cadelbosco Sotto. Grazie anche a sostanza schiumogena, che ha permesso di limitare l’utilizzo di una grande quantità d’acqua con il rischio di lasciare danni nell’area sottostante, l’incendio è stato da subito circoscritto, anche se non è stato possibile evitare i gravi danni a una parte del tetto, che ora dovrà essere ripristinato. Almeno, però, non è stato necessario togliere l’agibilità strutturale al resto dell’edificio, con i piani bassi che non risultano intaccati dal danno, concentrato soprattutto alla copertura. Sul posto anche i carabinieri.

