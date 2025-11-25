Lutto per i Vigili del Fuoco – morto Luca Casarotto

Vigili del fuoco RecoaroLeggi sul blog o su ReaderAltro lutto per i Vigili del fuoco Di luke007 il 24 novembre 2025Noi del distaccamento Vigili del fuoco volontari di Recoaro terme ci uniamo al dolore per la perdita di un collega, e porgiamo alla famiglia ed al distaccamento di Arzignano le nostre più vicine condoglianze . Distaccamento volontari Vigili del fuoco di Recoaro terme24 novembre 2025 Grande dolore nella comunità dei vigili del fuoco della provincia di Vicenza, che oggi ha annunciato attraverso i propri canali istituzionali la morte di Luca Casarotto, capo distaccamento della caserma di Arzignano. Casarotto è spirato sabato scorso, 22 novembre.“Luca era un uomo di grande personalità – scrive l’ufficio comunicazione provinciale dei vigili del fuoco – noto per la sua gentilezza e allegria, che trasmetteva a tutti coloro che lo conoscevano, sia nel lavoro che nella vita privata. La sua dedizione e professionalità lo hanno reso un vigile del fuoco esemplare, e la sua perdita è un duro colpo per il Comando provinciale di Vicenza. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e dei colleghi, e lo ricordiamo con grande affetto e riconoscenza per il servizio reso alla comunità”.