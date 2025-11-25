martedì, Novembre 25, 2025
cronaca

Maltempo: a Monteforte Irpino vento abbatte alberi di grosso fusto

Il Faro
Il maltempo continua ad imperversare in provincia di Avellino, accompagnato da forti venti. A Monteforte Irpino, in contrada Alvanella, due alberi di grosso fusto sono stati sradicati e sono finiti sulla carreggiata della strada statale che collega ad Avellino.

Un episodio che poteva avere conseguenze più gravi, ma per fortuna al momento del caduta non transitavano veicoli o pedoni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco, che sono stati impegnati per ore nelle operazioni di rimozione emessa in sicurezza dell’arteria. Situazioni simili sono state segnalate anche in altri comuni dell’Irpinia, con piccoli smottamenti, rami caduti e allagamenti localizzati.

https://www.ilmattino.it/avellino/maltempo_a_monteforte_irpino_vento_abbatte_alberi_di_grosso_fusto-9210427.html

