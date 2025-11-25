Maltempo a Napoli: scuole chiuse martedì 25 novembre. Crolla un muro di contenimento a Posillipo

Spread the love

A causa dei temporali previsti fino alla mezzanotte di martedì 25 novembre Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. Sarà interdetto anche l’accesso ai cimiteri, ai parchi, alle spiagge, al pontile Nord di Bagnoli e agli impianti sportivi all’aperto. Scuole chiuse anche a Giugliano, Ischia e Procida, i sindaci hanno emanato le ordinanze in queste ore.

Sempre a Napoli, le forti piogge degli ultimi giorni hanno determinato il crollo parziale di una muratura in mattoni di tufo a sostegno degli spazi esterni di una abitazione privata al Parco Carelli di Posillipo. La muratura interessata dal dissesto è posta al di sopra di un costone tufaceo posto in prossimità dell’ingresso del civico 23. Il cedimento, segnalato dagli abitanti del parco, ha provocato forte spavento e disagi alla viabilità locale.

Il materiale franato ha invaso parte del sottostante viale di ingresso al civico, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, impegnati nella valutazione delle condizioni di sicurezza dell’area. Attualmente, è interdetto unicamente l’accesso carrabile del civico 23, ma non quello pedonale, mentre via Parco Carelli resta comunque transitabile.

I proprietari del muro crollato, rende noto il Comune, hanno già incaricato una ditta specializzata per avviare gli interventi per la messa in sicurezza dell’area, propedeutici ai successivi lavori di consolidamento e ricostruzione del muro crollato. Nel frattempo, la zona è presidiata dalla Protezione Civile comunale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare l’evoluzione della situazione.

https://napoli.corriere.it/notizie/cronaca/25_novembre_24/napoli-per-le-forti-piogge-crolla-un-muro-di-contenimento-al-parco-carelli-di-posillipo-6f38abac-375f-41cd-9b8e-aeeef40d2xlk.shtml