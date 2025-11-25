Paura nel torrente: due pescatori tratti in salvo dai Vigili del Fuoco

Spread the love

I due pescatori, durante una giornata dedicata alla pesca sportiva, si sono ritrovati in una situazione di pericolo a causa dell’innalzamento improvviso del livello dell’acqua del torrente, probabilmente dovuto alle condizioni meteorologiche avverse o allo scioglimento delle nevi.

L’acqua, impetuosa, ha reso impossibile il ritorno verso la riva, intrappolandoli in una zona isolata e difficile da raggiungere. La situazione ha richiesto l’immediata attivazione dei soccorsi. La chiamata ai Vigili del Fuoco è stata immediata, e la macchina dei soccorsi si è messa in moto. La centrale operativa ha subito inviato sul posto una squadra specializzata, equipaggiata con le attrezzature necessarie per affrontare l’emergenza.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco sul luogo dell’incidente ha dato il via ad una vera e propria corsa contro il tempo. I soccorritori, dopo aver valutato attentamente la situazione, hanno iniziato le operazioni di salvataggio. L’intervento è stato reso particolarmente difficile dalla conformazione del terreno e dalla forza della corrente.

I Vigili del Fuoco, con l’utilizzo di corde, imbragature e tecniche di soccorso fluviale, hanno raggiunto i due pescatori. Dopo averli messi in sicurezza, i soccorritori li hanno riportati a riva, dove sono stati presi in carico dai sanitari per le necessarie verifiche mediche.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio, e i due pescatori sono stati tratti in salvo senza riportare ferite gravi. L’operazione di soccorso si è conclusa con successo, grazie all’esperienza e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, che ancora una volta hanno dimostrato il loro impegno a tutela della sicurezza dei cittadini.

